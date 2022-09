Riccione Newsletter | Ciao, Settembre! Gli eventi della prima settimana del mese

(AGENPARL) – mer 31 agosto 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=7a0l/6n1a/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

IL CALENDARIO DAL 1° AL 7 SETTEMBRE

Dopo tre mesi estivi intensi e carichi di eventi arriva Settembre, con le sue atmosfere più dolci, la spiaggia romantica e un pizzico di malinconia.

Scopriamo insieme gli appuntamenti di questa settimana, e attenzione all’emoji della sveglia ⏰: significa che è l’ultimo appuntamento della rassegna!

https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=2ef6ef8c8ea6b4bb3e3cf23f68eded8d/7a0l/6n1a/rs/1k1/1gvv/3zcr/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-gp-week

Nell’ambito della [Riccione GP Week](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=2ef6ef8c8ea6b4bb3e3cf23f68eded8d/7a0l/6n1a/rs/1k1/1gvv/3zcr/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-gp-week),l’hotel The Box espone le tavole di lavoro che documentano il processo creativo di #RACEVOLUTION 2022, progetto di comunicazione realizzato dal grande designer Aldo Drudi.

Con questo lavoro Drudi ha tradotto in immagini gli ingredienti che costituiscono lo stile di vita Romagnolo: calore, entusiasmo, passione, dinamismo, fantasia.

La mostra Racing Woo-Doo, a ingresso libero, è visitabile dal 28 agosto al 5 settembre dalle ore 9 alle 21, nelle aree comuni e nelle scale dell’hotel The Box (viale Milano, 54).

https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=28fefd9c6e9806c3e6fcb2a60b3a4381/7a0l/6n1a/rs/1k1/1gvv/3zcs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fsteve-mccurry-icons

Annoverato tra i maggiori fotografi contemporanei, l’artista si è dedicato a diversi generi e progetti, tra i quali spiccano i reportage con cui ha documentato luoghi afflitti dalla guerra.

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

Dalle 14 alle 18 al Palazzo del Turismo torna il tradizionale appuntamento settembrino del Convegno Filatelico Numismatico, articolato in tre giornate.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE