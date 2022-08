(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 UCRAINA. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: OGGI A CAMPANA DEI CADUTI PER RILANCIARE MESSAGGIO PACIFISTA

“Questa mattina abbiamo visitato la Campana dei Caduti a Rovereto, realizzata fondendo i metalli dei cannoni utilizzati nella Prima Guerra mondiale. Di fronte a questo vero e proprio simbolo di pace, nel bel mezzo della campagna elettorale, non possiamo che ribadire il nostro appello per il cessate il fuoco in Ucraina, prediligendo alle armi tutte le strade possibili della diplomazia”.

Così, in una nota, la co-portavoce nazionale di Europa Verde, Eleonora Evi, insieme ai coordinatori della Direzione Nazionale di Europa Verde, Luana Zanella e Filiberto Zaratti, esponenti e candidati dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“In questo drammatico momento, – proseguono i tre ecologisti, – dopo ben 185 giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, sentiamo il bisogno di rilanciare la nostra posizione, che è quella di chi pensa prima di tutto all’umano diritto alla vita. Dobbiamo imparare ad esportare la pace, non le bombe. Se vogliamo davvero fare l’Europa, – concludono Evi, Zanella e Zaratti, – è necessario lavorare per fortificare la politica estera europea, che deve essere una politica pacifista”.

GIANFRANCO MASCIA