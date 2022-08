(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Scuola, Spena (FI): Da Calenda e sinistra ricette ideologiche, noi puntiamo su libertà educativa

“La sinistra parla di scuola in campagna elettorale soltanto per evocare obblighi. Noi, invece, preferiamo parlare di libertà di scelta educativa delle famiglie ed abbiamo inserito questo punto anche nel programma di coalizione. Nel periodo più duro delle restrizioni contro il Covid, il governo giallorosso ha dimenticato le scuole paritarie. La crisi delle paritarie equivale ad una minaccia per la nostra Costituzione che all’articolo 30 riconosce come suo cardine il diritto della libertà di educazione. Un diritto che, è bene dirlo, è delle famiglie e della loro libertà di scelta per i figli. Nella legislatura appena passata il centrodestra si è dimostrato sempre coerentemente a sostegno delle scuole paritarie, scontrandosi con l’approccio ideologico che Pd, M5s e gli altri alleati della sinistra continuano a nutrire verso questo mondo che dà lavoro a circa 180mila persone. Allo stesso modo, proposte snob come quelle di Calenda che vorrebbe tutti gli studenti al liceo retrocedendo gli istituti professionali e tecnici in ‘serie B’ rappresentano proprio quella strada errata che la scuola italiana non deve prendere. Al contrario, per il post-diploma noi crediamo sia necessario un potenziamento dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) – come ha ricordato oggi il nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani intervenendo al Convegno Nazionale della FIDAE in corso a Napoli – rendendoli anche più accessibili per incentivare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e candidata unitaria del centrodestra al collegio uninominale di Roma 1 alla Camera.

