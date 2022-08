(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Elezioni, Tardino (Lega), da sinistra fake news, Lega vuole investimenti per rilanciare Sud

Palermo, 28 ago – “Con buona pace della sinistra e dei fabbricatori di fake news sulla Lega e sull’utilizzo dei fondi europei, Matteo Salvini stesso oggi ha confermato che nessuno toglierà un solo euro al Sud. Anzi, per la Lega il mezzogiorno è fondamentale, non certo terra di conquista. Noi alle parole rispondiamo con i fatti. Io stessa ho organizzato e promosso due seminari rivolti agli amministratori locali, aventi ad oggetto proprio i fondi europei, con la partecipazione del segretario Salvini e di tecnici qualificati di Bruxelles e dei territori, a riprova che per noi è importante progettare il futuro e investire per far crescere la nostra terra. Infrastrutture, lavoro, sviluppo del territorio: sono queste le priorità di cui ha bisogno la Sicilia, per cui i prossimi mesi saranno determinanti, perché da una parte c’è il fronte del no e dell’immobilismo, dall’altra ci siamo noi. Il Ponte sullo Stretto è poi di interesse nazionale ma anche per tutto il continente, perché collegherà l’Italia all’Europa e consentirà di lavorare per l’arrivo dell’alta velocità ferroviaria e il completamento degli anelli autostradali e collegamenti extraurbani. Nessuno nel centrodestra vuole togliere risorse al Sud: anzi bisogna lavorare per investirle e sfruttarle nel migliore dei modi possibili per garantire uno sviluppo reale e concreto, per il quale abbiamo le idee chiare. Dalla sinistra che ha mal governato il Paese negli ultimi dieci anni senza mai aver vinto un’elezione e senza aver portato alcun beneficio al Mezzogiorno, non accettiamo lezioni”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.