(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 PORTI, PETTARIN (MISTO): FINALMENTE ANCHE IL GOVERNO HA COMPRESO POTENZIALITÀ DI TRIESTE

“Ho molto apprezzato le parole del viceministro alle Infrastrutture e Mobilita’ sostenibili, Alessandro Morelli, in seguito alla visita al Porto di Trieste. Finalmente perfino il governo, per quanto a fine corsa, si è accorto delle potenzialità del Porto di Trieste. Meglio tardi che mai, mi preme sottolineare. Trieste è (e grazie ai fondi del PNRR sarà sempre più) in grado di rappresentare la vera concorrenza ai porti del Nord Europa. Un hub europeo e mondiale in continua crescita, che non potrà che portare benefici a tutto il territorio grazie allo sviluppo dell’intermodalità e del retroporto. Trieste è, oggi, una risorsa fondamentale per il FVG e per tutto il nostro Paese. Finalmente se ne sono accorti anche a Roma. Auspico vivamente che il prossimo governo possa raccogliere questo splendido assist”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.