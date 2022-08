(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ELEZIONI: MARROCCO (FI), VERO AVVERSARIO ASTENSIONISMO, IMPEGNO E’ INTERCETTARE VOTO MODERATO

“Sono molto orgogliosa di fare parte della grande famiglia di Forza Italia, che anche questa volta mi consentirà di ambire a rappresentare il Lazio a Montecitorio. Sarà una sfida difficile ma allo stesso tempo molto entusiasmante, anche perché il vero avversario non è la sinistra, priva di contenuti seri per aiutare famiglie ed imprese, ma l’astensionismo. Per fare sì che il prossimo governo sia autenticamente liberale, europeista, atlantista e legato ai territori è indispensabile che il movimento azzurro sia la forza trainante del centrodestra. Non a caso l’impegno del presidente Berlusconi e di tutti noi è indirizzato a intercettare quel voto moderato, centrista che tanto, troppo tempo ha scelto l’Aventino elettorale. Mi auguro che nessuno degli elettori si sottragga dalla responsabilità di andare a votare, perché è nelle mani di tutti noi il fallimento o il successo dei nostri propositi a sostegno delle famiglie e delle imprese”. Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

