Borgo San Lorenzo: torna l’appuntamento con “Una nota per…”. giunto alla XIII edizione

Borgo San Lorenzo.

Torna la musica di “Una nota per…”

Appuntamento il 26 e il 27 agosto al centro Piscine Mugello

L’associazione Amici delle Biblioteche, con il sostegno dell’Amministrazione di Borgo San Lorenzo, ha organizzato, per la sua XIII edizione, l’annuale evento di beneficienza “Una Nota Per…” che si terrà nelle serate del 26 e 27 agosto presso il centro Piscine Mugello di Borgo San Lorenzo.

Quest’anno, data l’importante emergenza umanitaria che ha stravolto l’Ucraina, la “nota” dell’evento sarà dedicata alla Pace e i ricavi saranno interamente devoluti alla raccolta fondi della Croce Rossa Italiana aperta presso l’Università degli studi di Firenze.

Le due serate sono caratterizzate da generi musicali diversi: il venerdì è dedicato alla musica Indie-Rock e ospiterà il duo musicale Cecco e Cipo; il sabato il suono cambia per lasciare spazio ai giovani talenti Rap mugellani.

L’evento avrà inizio intorno alle 18:30 con dei tornei di beach volley, organizzati dalle associazioni sportive di pallavolo della zona. Saranno presenti anche dei mercatini, un’area svago, un Foto point e il ristorante del Bar delle piscine.

Dalle 21:30 si esibiranno i vari artisti e la serata si concluderà con i dj set di VABENE (venerdì) e di Oz Town e Gasometro (sabato).

L’Associazione Amici delle Biblioteche ricorda che il proposito della serata è quello di creare una bella serata per tutto il Mugello, legando insieme lo svago ed il divertimento con la solidarietà e la beneficienza.

L’evento si svolge in collaborazione con il Centro Piscine Mugello, del Comune di Borgo San Lorenzo, con la ProLoco di Borgo san Lorenzo e con molte altre associazioni o collettivi giovanili.

Infine, scrivono gli Amici delle Biblioteche, vorremmo ricordare che, aldilà di qualsivoglia ideale o pensiero politico, la serata è rivolta a supportare aiuti umanitari e sanitari alla parte civile del conflitto russo-ucraino. Ci auguriamo, dunque, di ottenere un’ampia partecipazione e una bella serata di svago e di solidarietà. Vi aspettiamo!

(Nota a cura degli organizzatori)