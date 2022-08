(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. ZARATTI (AVS): NOSTRA PROPOSTA GUARDA AL FUTURO E NON AL PASSATO

“Vogliamo un’Italia che si promotrice di pace in Europa e nel mondo, un’Italia europeista che si basi sulle energie rinnovabili e sulla solidarietà, un’Italia che sia contro i blocchi navali che Giorgia Meloni, in questi giorni, annuncia in ogni parte d’Italia. Abbiamo un’altra visione ed è per questo che abbiamo dato vita all’Alleanza Verdi e Sinistra, per la giustizia climatica e la giustizia sociale: due termini strettamente correlati. La pandemia prima, poi le conseguenze della guerra hanno precipitato l’Italia in una gravissima crisi. E di fronte a questa drammatica crisi, la destra ci ripropone le solite storielle – la flat tax, i blocchi navali – senza considerare i bisogni reali delle cittadine e dei cittadini. Dobbiamo avere la capacità e la forza di dire basta a tutto ciò. C’è un’Italia migliore, pulita, nuova, che guarda al futuro e non al passato”.

Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli, Filiberto Zaratti coordinatore della Direzione Nazionale di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sarà presente alle prossime elezioni politiche.

GIANFRANCO MASCIA