(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. CUCCHI (AVS): NON MI ARRENDO ALLA NEGAZIONE DEI DIRITTI, NON SONO ABITUATA A PERDERE

“Chi sono lo sapete già, come sapete che non mi sono mai rassegnata alla sconfitta quando so che sto conducendo una battaglia giusta. Sono una donna, sono una madre che ha fatto valere i propri diritti. Ma soprattutto sono una cittadina. Il mio ruolo sarà quello di tirare la giacca a coloro che hanno la responsabilità di prendere le decisioni per noi. E se un giorno ci sarà bisogno di tirare la giacca anche a me, fatelo pure”.

Così Ilaria Cucchi, attivista per i diritti umani candidata nelle liste dell’Alleanza Verdi Sinistra, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli.

“Devo ammettere, – prosegue Cucchi, – che sono molto arrabbiata perché mi sembra che tutti ci diano già per sconfitti, compresi noi stessi. Io non sono abituata a perdere. Mi sono battuta per buona parte della vita per ciò in cui credo e voglio continuare a farlo: mai, mai, mai mi arrenderò alla negazione dei diritti umani e civili. Ringrazio Nicola Fratoianni e l’Alleanza Verdi e Sinistra per avermi chiesto aiuto: ho deciso di esserci non per risparmiarmi ma per vincere anche questa partita. Per me, per i miei figli e per tutti noi. Ringrazio le associazioni e tutte le realtà che in tutti questi anni ci sono state vicine e che tuttora mi sostengono. E ringrazio coloro con cui, come per le battaglie precedenti, sosterrò e vincerò questa battaglia. Per qualcuno forse non sarò nessuno, – ha concluso, – ma quel che è certo è che io sono Ilaria Cucchi”.

GIANFRANCO MASCIA