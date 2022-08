Elezioni, Calenda: da Letta mancanza di coraggio e coerenza

(AGENPARL) – Roma, 22 ago 2022 – Letta ha provato a chiudere un patto con noi e uno opposto con Fratoianni, dimostrando mancanza di coraggio e di coerenza. Poi, ha detto no ai 5S perché hanno sfiduciato Draghi – peraltro esattamente come Fratoianni – pensando però di andare serenamente alle elezioni con loro in Sicilia. Adesso è stato lasciato anche lì dai 5S. Dovrebbe biasimare solo se stesso per la peggiore e più dilettantistica gestione politica degli ultimi anni.