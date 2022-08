(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. BONELLI (AVS): BERLUSCONI VUOLE LEGARE ITALIA A PUTIN. RINNOVABILI UNICA VIA

“L’Italia versa in questa situazione di forte crisi energetica grazie a Putin, l’amico di vacanze di Silvio Berlusconi, che ha portato il costo del gas a livelli insostenibili. Berlusconi, al Governo e fuori dal Governo, se ne stava in silenzio quando ENI portava l’Italia a essere dipendente dal gas russo. Anzi, Forza Italia e Lega facevano accordi politici con il partito di Putin. Sotto il Governo Berlusconi sono state ammazzate le rinnovabili e il conto energia. Oggi, la ricetta energetica della destra è quella di continuare a far dipendere l’Italia dal gas a un prezzo insostenibile per famiglie e imprese”.

Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sarà presente alle prossime elezioni politiche.

“Da Berlusconi, – prosegue l’ecologista, – nessuna parola sugli extraprofitti incamerati dalle società energetiche che distribuiscono gas che ammontano a 40 miliardi di euro. La sola ENI, nei primi sei mesi del 2022, ha realizzato un +670% di utile, per oltre 6 miliardi di euro. Berlusconi, che con la flat tax risparmierebbe 14 milioni di euro, non parlando di extraprofitti dimostra di porsi dalla parte dei potenti e non degli italiani”.

“L’unica strada percorribile per superare la crisi, – propone Bonelli, – è investire in efficienza, risparmio energetico e rinnovabili per abbassare il costo dell’energia a famiglie e imprese. Eppure, – conclude, – come per il nucleare, la destra è specializzata nel mettere le mani nelle tasche degli italiani e disinteressarsi della crisi climatica”.

GIANFRANCO MASCIA