Viabilità Italia – comunicato del 6 agosto delle ore 13,00

In questo primo sabato di agosto Viabilità Italia segnala intensi volumi di traffico su tutta la rete autostradale ma, senza criticità significative ad eccezione dell'A/1 e A/14 per incidenti comunque risolti.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare particolare attenzione ai veicoli fermi per avaria, nelle piazzole di sosta o di emergenza.

Si segnala inoltre l’uscita obbligatoria a Sistiana in A/4 per chi viaggia in direzione Venezia, a causa di un incendio della boscaglia adiacente l’ADS Duino Nord, al momento chiusa.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it.