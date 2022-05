(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Regione del Veneto

LAVORO. PUBBLICATO IL PRIMO BANDO REGIONALE CHE

INCENTIVA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. ASSESSORE AL

LAVORO, "IMPORTANTE STRUMENTO. A DISPOSIZIONE I PRIMI

100.000 EURO"

(AVN) – Venezia, 17 maggio 2022

“La previdenza complementare assume un impatto sempre più rilevante per far

quadrare i conti di una previdenza che non è più sostenibile. La denatalità ha un peso,

come il lavoro non continuativo, i giovani che entrano sempre più tardi nel mercato del

lavoro stabile e un quadro che ci dice che nei prossimi anni avremo un serio problema

di coperture a sostegno per una larga parte dei nostri lavoratori. La previdenza

complementare in Veneto è diventata legge qualche anno fa con lo spirito di

diffondere la cultura di una maggiore percezione del fatto del che ci dobbiamo

occupare di questo aspetto della vita del lavoro dopo aver lavorato”.

Così l’Assessore al lavoro della Regione del Veneto annuncia la pubblicazione del

primo bando pubblico regionale che incentiva la previdenza complementare, per il

quale sono stati messi a disposizione 100.000 euro.

La sfida lanciata anni fa in materia di previdenza complementare e welfare integrato

regionale è stata raccolta dalla Regione del Veneto attraverso la Legge Regionale n.

15/2017 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare

integrato regionale del Veneto”, nella quale emerge l’intenzione di costruire un

modello di welfare integrato, attraverso un nuovo equilibrio tra servizio pubblico e

offerta integrativa sussidiaria. La legge indica la costruzione e la promozione di una

rete territoriale per mettere in sinergia tutti servizi, interventi e soluzioni strutturali

attivate dai diversi attori presenti nel territorio.

“La nuova legge ha segnato un punto di svolta della politica regionale sul tema

cruciale del futuro del nostro sistema di welfare – sottolinea l’Assessore regionale al

lavoro -. Invecchiamento della popolazione, discontinuità dell’età lavorativa e

allungamento dell’età pensionabile sono fenomeni che dimostrano quanto sia centrale

il tema della previdenza complementare e strategica la scelta di presidiare il fenomeno

da parte della Regione del Veneto attraverso l’unità operativa di Veneto Lavoro,

Veneto Welfare”.

I dati indicano che ammonta a oltre 1000 miliardi di euro, pari al 58% del Pil

nazionale, il patrimonio di fondi pensione, casse previdenziali e fondazioni bancarie in

