04/06/2022

[Francesco: desidero andare a Kiev, aspetto il momento giusto per farlo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7q.A.6-OJxk0Opcaskj3LbK5ZzTHiTvW-u5boiAZViApabqsQlYIR7hwuKZAppWg3tV4mbLT4-Gg1pcCj8wZfXLdWfg)

Circa 160 bambine e bambini partecipanti al “Treno dei Bambini”, promosso per i più piccoli nell’ambito dell’iniziativa “Cortile dei Gentili”, sono stati accolti stamattina da Papa Francesco in Vaticano. Con i piccoli, alcuni dei quali vivono in condizioni di fragilità personale o sociale, Francesco …

[Il Papa: i tagli alla sanità sono un oltraggio all’umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7Z.A.X-gUkq-zR6H5huWgVeX-eQT6rcrPwGwkYWcLgeZhZbH1QN2ZIhLV72ngtclnyPzX5MZc44tnabUVx5OIYIn0bA)

Tre gli “antidoti” che Francesco suggerisce ai dirigenti della Confederazione “Federsanità” per promuovere percorsi di integrazione socio-sanitaria e …

[Francesco a L’Aquila il 28 agosto per la Perdonanza Celestiniana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7Y.A.L8GXXvgnZW0yO3W-Q_Q3Xoyt2PVPvIh9VzEAdfHBQMSA19zj380zlYYWImYphdtSrJMYpqXjOoBh768qyVFpnQ)

Il Papa saluterà i familiari delle vittime del terremoto del 2009 e celebrerà la Messa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio con il rito dell’apertura …

[Il Papa in ascolto del grido di aiuto di Casa Hogar in Colombia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7b.A.yf5oHTssX5B7Qbbz8FeGbsMPnNf0AbU5u1YcK7IAk1OQ9Q1WqQXtOunGM8OXNsjGVWWx6jdgty883-0h_Xa1Hg)

Nell’articolo dell’Osservatore Romano si raccontano le condizioni di vita nel Chocó, in Colombia, dove opera la Casa Hogar Deutschland. Stamani l’udienza con il …

[Il Papa: proteggiamo tutti i bambini dalla guerra, dagli abusi e dalle violenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7v.A.UJdT5Q–vwVzZy9KtLjhrI5_Xuc9dlyKplcMFvhfbfQdiOshqClR1EvCZr7_rS5W3Y_QIZQ-gdihm8I3ubdsFA)

In occasione dell’odierna Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, Papa Francesco in un tweet esorta a proteggere i minori da ogni …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Sandri tra i profughi ucraini: porto l’amore del Papa e il suo dolore per la guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7i.A.OhuXr1M8do4hlhZnIRbFXQSqb2xCLZdrMIx1qibxoG3VtgHUuZtRhfBqT5tyP7cjyRrzHTFj5nTiZ5G1aQAYjw)

“Lo Spirito Santo riempia la terra e porti la pace”: la preghiera in Romania del cardinale prefetto della Congregazione per le Chiese orientali guarda alla …

[Ghirlanda: con la Praedicate Evangelium una Chiesa più missionaria e sinodale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7n.A.W3-gNxzBC4iNolKf3Ki3Xh9Z7hn6kxvWwNirqKTV8kUn8V-i53VRFNvn5gTbfIlONq7n93p6PbEsDKH94mbk3w)

Il padre gesuita, esperto canonista, spiega in questa nostra intervista i cardini della Costituzione apostolica di Francesco che entra in vigore a Pentecoste e …

[Semeraro: anche nelle scelte quotidiane abbiamo bisogno dell’esempio dei martiri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7a.A.Deg5w4oNKZfBClhI-Own_wXdGnqenfglTxFTktbNKH-T6eXkKnCRwnWh9rwia24LHuAyIbClaj4CZ1hvhkW9xw)

A Beirut la beatificazione di padre Leonardo Melki e padre Tommaso Giorgio Saleh, religiosi cappuccini uccisi nel secolo scorso durante le persecuzioni delle …

[Galantino: la Chiesa è credibile se è trasparente nell’uso del denaro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7w.A.IYF3KrdZGMpKN8WC_ukWYwtqETESgskSxJq6ZaRdzZIEsjtg6x5PigebHe9-C6xDdF_IOyo1odlUYR6imtMY9A)

Al Festival dell’Economia in corso a Trento, il Presidente dell’Apsa parla dell’economia di Francesco. Nella nostra intervista afferma che il Vangelo si …



[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7h.A.tayTwbVldDYdYFYg44Fh4UlNQDVMddhbnMgHLnin6gbmSsuhvCQAw-P7dqAK-sqHousdDIvu98TdMWxLKCvsng)

E’ un podcast ideato da Andrea Tornielli su Giovanni Paolo I, in vista della beatificazione del 4 settembre. A spiccare nel racconto di questa figura è …

[Suore ‘imprenditrici’ in Africa, un progetto per l’autonomia e la prevenzione di abusi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7o.A.wsqU_dT8eALmQdHUDOU1f-UZVvQ_v2Ek4OvKcn01R8poGLSA21vOkyRrAmbpVWHbyoYaa54Y-bHaCKDv2dwWrw)

Padre Andrew Small, segretario della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori e anche fondatore e amministratore di Missio Invest, racconta l’iniziativa …

[Orionini, invocare Maria per liberarci dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7W.A.qMLGl3LpLZZlCiiVxuddpfC081SH_2m0HLzPmPk-BkGqsTTpY6zCWMisJ4bnmBH0SXwYg7WzDx_9chO4EaZU8Q)

Settantotto anni fa il voto alla Madonna perché risparmiasse la città di Roma dal conflitto mondiale. Il 4 giugno 1944 la capitale veniva liberata dagli …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 4 giugno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7d.A.qe-wxOs9-EJJP-O_yOByIEHHcm3JBIOpG7PFiVjDbNiEIHL7aM7rLpSEekgnEjdqlNXiTf1tYgaPuI_G0mcNUg)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario: 21 nuovi cardinali verranno creati nel …

[Solennità di Pentecoste Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7c.A.g1Je9_xt_CD625Hl7LlgGBS7YZweneymMB2l3-w_wWmOsu-1k9jDFcDN6B6vnRx0a7Ap5l1RLI30gY9ZBLEmUA)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 5 giugno 2022, Solennità di Pentecoste Nel …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7e.A.GvVcRC2cSfF6qF-iRW9bR4ijRKu1wx1a8ml5fQ04NasHgUzLK2_kwLwclG3S7tvu6N7_RiLS_elAD9R6SgPJmg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Il Papa: la famiglia per vivere la santità nel quotidiano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7k.A.ASr_4gljlrx1xlqnVfgCl0zjD1eRmnodAO-0TbewZJifc3Vj0mHV_VaFlo6tl-hVO7xVnw2vuIxNll-BXgNaAg)



C’è la famiglia al centro del Video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di giugno diffuso oggi dalla Rete Mondiale di Preghiera. Francesco …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7r.A.-cAFPNLmGEldJ3fSseIGwlKdAu2k7WEY15KM-cea_CTkRAs9oxX_oNeYHQkkTz2QU5BofSPJRyVwIxrbY3LoIw)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[Myanmar, una suora racconta: “Villaggi bruciati e chiese colpite’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7j.A.EfSu1Ca4dKRz4fXl9NmSAxgsiM4daLj9YfSfHHdwVdzhRias9VNzZjbneqYikwWS8gREB0-xLmZALFhz6ABwvA)

Nello Stato asiatico le violenze non si fermano “La situazione è peggiorata – afferma Regina Khuan Num Sang – può succedere che anche i ragazzi appena …

[Ucraina: si rimette in moto la diplomazia. Allarme grano: rischia di marcire](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXi.Rct.BE7s.A.pYJezJIiYtWa-SNDVyNqLKvt1NN_gkJ9bBY3gw0rr6S7T6bDmIwyYR-kkGK7h7oZ1QX3biKaEy2SrUQi3wfeAw)

I 100 giorni di guerra in Ucraina sembrano aver segnato uno spartiacque tra la guerra e l’avvio di tentativi diplomatici per arrivare alla fine del conflitto o …

