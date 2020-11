USA, JOE BIDEN PROMETTE DI AUMENTARE DELL’800% L’OBIETTIVO ANNUALE DI RIFUGIATI NEGLI STATI UNITI. SERVIZIO DEI GESUITI è UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE

Usa, Joe Biden promette di aumentare dell’800% l’obiettivo annuale di rifugiati negli Stati Uniti

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – Joe Biden ha detto questa settimana al Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati che intende aumentare drasticamente il numero annuo di rifugiati accolti dagli Stati Uniti di oltre l’800 per cento delle cifre attuali.

Mentre l’amministrazione Trump ha stabilito un tetto massimo di 15.000 rifugiati per l’anno fiscale in corso, Biden ha detto Giovedi che alzerà il numero a 125.000, Religion News Service (RNS) ha riferito .

“Gli Stati Uniti sono da tempo un faro di speranza per gli oppressi e gli oppressi, un leader del reinsediamento dei rifugiati nella nostra risposta umanitaria”, ha detto Biden in un video preregistrato per una celebrazione virtuale del 40 ° anniversario del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.

“Prometto, come presidente, rivendicherò quell’eredità orgogliosa per il nostro paese”, ha continuato Biden. “L’amministrazione Biden-Harris ripristinerà il ruolo storico dell’America nella protezione dei vulnerabili e nella difesa dei diritti dei rifugiati ovunque e aumenterà il nostro obiettivo annuale di ammissione dei rifugiati a 125.000”.

Nel suo videomessaggio, Biden ha detto che il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati è una “grande organizzazione” e ha inquadrato l’impegno storico del paese per il reinsediamento dei rifugiati in termini teologici.

“Questa organizzazione è stata fondata per soddisfare i bisogni di alcuni dei più vulnerabili tra noi: rifugiati e sfollati. Il JRS crede che, nello straniero, incontriamo effettivamente il nostro vicino. E che ogni società alla fine viene giudicata in base a come trattiamo i più bisognosi “, ha detto.

Durante la campagna presidenziale, Biden ha goduto del sostegno vocale di un certo numero di eminenti gesuiti americani, nonostante le promesse di Biden di espandere la disponibilità all’aborto negli Stati Uniti e all’estero.

Giulia McPherson, direttore del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, ha dichiarato che la mossa di Biden per espandere l’accoglienza dei rifugiati negli Stati Uniti riflette il suo impegno per la fede cattolica.

“Il fatto che abbia scelto di fare questo annuncio con noi stasera è un’indicazione che il presidente eletto Joe Biden sta seguendo la sua fede quando si tratta della politica americana per proteggere e accogliere i rifugiati”, ha detto McPherson in una dichiarazione.

“Non solo è entusiasmante che gli Stati Uniti accoglieranno nuovamente i rifugiati in un numero storicamente elevato, ma è anche significativo che stiamo ascoltando il presidente eletto parlare nella lingua della giustizia sociale dei diritti dei rifugiati e del nostro appello come persone di fede e come americani per accompagnarle verso la salvezza ”, ha aggiunto.