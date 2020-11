Usa, il team del democratico Joe Biden, ‘eletto dal mainstream’, è composto da almeno 40 lobbisti

(AGENPARL) – Roma, 13 novembre 2020 – Il democratico eletto dal mainstream, Joe Biden, ha raggruppato la sua squadra di ‘transizione’ (?), dopo che i media dell’establishment hanno chiamato le elezioni presidenziali per lui, con almeno 40 lobbisti, secondo l’ultima stima.

Nel lontano 2008, Biden aveva definito ‘corrosivi’ i lobbisti e i vari gruppi di interesse.

L’anno scorso, Biden ha iniziato ad accettare donazioni da lobbisti registrati di Google, Lockheed Martin e giganti delle società farmaceutiche prima che il suo super PAC fosse creato dai lobbisti.

Ricordiamo che i Super PAC sono comitati politici indipendenti di sola spesa che possono ricevere contributi illimitati da individui, aziende, sindacati e altri comitati di azione politica allo scopo di finanziare spese indipendenti e altre attività politiche indipendenti.

Ora, agendo come presidente eletto anche se l’elezione non è stata certificata, Biden ha concesso la deroga ad almeno cinque lobbisti registrati per unirsi alla sua squadra di transizione e altri almeno 35 ex lobbisti si sono uniti, secondo il Wall Street Journal :

Cinque persone nelle squadre sono attualmente registrate come lobbisti o sono state registrate nell’ultimo anno, secondo l’analisi del Journal….

Inoltre, il Journal ha identificato 35 persone che si erano registrate come lobbisti prima di quest’anno e che non hanno bisogno di un’approvazione speciale per lavorare alla transizione. Quelle persone hanno fatto pressioni per una serie di società, sindacati e gruppi di difesa – dalla BP America, Inc. e una società che possiede prigioni private all’Environmental Defense Fund e alla American Federation of Teachers.

Alcuni non hanno esercitato pressioni per più di un decennio, mentre altri hanno fatto pressioni negli ultimi anni.

Il team di transizione di Biden si preannuncia come un tipico sforzo di Washington, DC, in stile marginale con non solo lobbisti a bordo, ma anche le società Big Tech e Wall Street , che sono state entrambe i principali donatori della sua campagna.

Ex dipendenti di Visa, KeyBank, Citigroup, Goldman Sachs, LinkedIn, Amazon, Lyft, Airbnb, Google, Twitter e la Bill and Melinda Gates Foundation sono stati tutti nominati per posizioni nel team di transizione di Biden.

Sarebbe interessante conoscere l’opinione del deputato democratico Alexandria Ocasio-Cortez (AOC)….

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.