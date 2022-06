(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 UE, ZANGRILLO (FI): “SU COMPLESSA SFIDA LETTA RISPONDE CON AMBIENTALISMO DA CONVEGNO ELETTORALE”

“Il via libera del Parlamento Europeo sullo stop alla vendita di auto con motori termici dal 2035, ci pone di fronte ad una sfida complessa. Una complessità tecnologica, che si esprime nella necessità di assicurare investimenti significativi in tempi strettissimi. Una complessità sociale, che richiede uno sforzo straordinario per comprendere e pianificare una riconversione del capitale umano che possa garantire stabilità e crescita occupazionale. Non è un caso che tutti i grandi player europei dell’automotive suggerivano con prudenza tempi più lunghi ( almeno altri 5 anni) per gestire questa difficile transizione”.

Lo dichiara in una nota Paolo Zangrillo, capogruppo di FI in Commissione Lavoro alla Camera.

“A fronte della necessità di affrontare con coscienza e responsabilità questa complessa sfida, il segretario del PD Enrico Letta riesce solo a dire”.. noi votiamo per un futuro green. Le destre italiane scelgono il nero fossile..”, proponendosi così come il più accreditato campione del populismo becero e dell’ambientalismo da convegno elettorale”, conclude.

