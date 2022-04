(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 NOTA STAMPA

I positivi risultati raggiunti dal settore nei rapporti tra le Parti sociali sono il frutto di un sistema di relazioni basato su una scelta strategica e su un impegno coerente di lungo periodo che ha consentito di realizzare risposte innovative ai reali bisogni delle imprese e dei lavoratori.

Tali risultati non sono casuali. Possono infatti essere raggiunti solo attraverso un sistema di Relazioni Industriali moderno ed efficace che è stato costruito negli anni con relazioni tra le Parti caratterizzate da senso di responsabilità, da un atteggiamento pragmatico nella ricerca delle soluzioni negoziali, dalla continuità dei rapporti e dalla credibilità reciproca. Tutti elementi che hanno agevolato lo sviluppo di un confronto non ideologico e basato sul merito dei problemi e non sui rapporti di forza.

Rinnovi contrattuali rapidi, anche e soprattutto in momenti non facili, conflittualità praticamente inesistente, forte capacità innovativa nel pieno rispetto delle regole confederali.

A breve dovremo iniziare formalmente il negoziato per il rinnovo del CCNL in scadenza a fine giugno in una situazione congiunturale molto critica e rischiosa per la competitività e delle imprese.

Riteniamo non solo opportuna ma imprescindibile la condivisione a livello centrale di un intervento strutturale e significativo sul costo del lavoro, in termini di taglio del cuneo fiscale e contributivo che darebbe ossigeno alle imprese e potere di acquisto ai salari migliorando la competitività del sistema industriale e la possibilità per tutti di applicare e rispettare le regole in essere per i rinnovi contrattuali.

