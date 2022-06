Sicurezza. Pacifico (CI): “a Latina è emergenza, maggiori risorse da Interno e Difesa e dialogo col territorio”

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 “I recenti fatti di cronaca in provincia di Latina destano preoccupazione. Siamo di fronte ad una piena emergenza di sicurezza che richiede il coordinamento e la collaborazione tra amministrazioni diverse. Il blitz odierno della Polizia di Stato che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone dimostra la capacità delle forze dell’ordine di rispondere con prontezza ed efficacia alle minacce. È necessario tuttavia attivarsi, sempre nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, affinché i cittadini siano pienamente tutelati. Dobbiamo proteggere le istituzioni locali da ingerenze criminali, privilegiando la dialettica democratica di fronte a possibili tentativi di intimidazione o condizionamento. Un maggiore presidio del territorio è imprescindibile. Invito i Ministeri di Interno e Difesa a prestare attenzione al territorio, fornendo maggiori risorse al comparto sicurezza. Mai deve mancare il dialogo tra l’istituzione e l’uomo affinché non si realizzi quella pericolosa frattura che conduce alla perdita di fiducia del cittadino verso il suo Governo”. Così in una nota, la senatrice pontina Marinella Pacifico (Coraggio Italia), Segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione.

