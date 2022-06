(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Salario minimo: Lorenzin (Pd), ora applicarlo in tempi rapidi

“Bene l’accordo sulla direttiva europea per promuovere salari minimi “adeguati ed equi”. Adesso è il momento per l’Italia di applicare in tempi rapidi il salario minimo. Dal lavoro, dalla sua dignità e qualità dipende il futuro dell’Italia”.

