(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 17 maggio – “Il Parlamento ha approvato nei mesi scorsi il Family Act, una riforma vera e di sostanza sulle famiglie, per affrontare temi come quello dell’occupazione femminile. Abbiamo messo 7 miliardi di euro con l’assegno unico dando finalmente risorse anche a chi non le aveva mai prese, come ad esempio i titolari di partita IVA. – Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato intervistato a Mattino 5 – Le donne vogliono lavorare, non rimanere a casa. Chi è costretta a farlo e a rinunciare alla carriera, è una risorsa mancata che avrà più difficoltà a reinserirsi in seguito, quando i figli saranno più grandi, nel mondo del lavoro. Ecco perché investire i 4.6 miliardi del PNRR per gli asili nido, perché essenziali nel supporto alle famiglie. Le misure per figli sono le più efficaci, perché sostengono concretamente le donne nell’organizzazione famiglia-lavoro.”

