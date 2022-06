Roma, stato di agitazione dipendenti dell’ospedale Sant’Andrea, il Prefetto convoca Confintesa Sanità, Nursind, Cse Sanità – FLP.

(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022 Convocate per il giorno 22 giugno dalla Prefettura di Roma le sigle sindacali (Confintesa

Sanità, Nursind, CSE Sanità-FLP) che dal 9 giugno hanno indetto lo stato di agitazione

sindacale al Sant’Andrea di Roma per la grave carenza di personale e per la manifesta

volontà di non stabilizzare i precari aventi diritto in base alla Legge di Bilancio.

Dalle prime dichiarazioni della Direzione è emersa la volontà datoriale di non fare un solo

passo indietro rispetto alle proprie posizioni, giustificando le scelte con motivazioni di

rispetto del budget che, a detta del Direttore Generale Marcolongo, è il loro lavoro di cui

devono rendere conto.

Il lavoro delle Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo stato di agitazione è invece

quello di tutelare il benessere psicofisico e lavorativo dei dipendenti, benessere che ormai

da troppo tempo è una chimera per la maggior parte dei lavoratori, costretti dalla carenza di

organico (checché ne dicano i Direttori) a lavorare ai minimi assistenziali da mesi e mesi, a

sopperire con turni doppi, reperibilità ed aggiuntive alla cronica carenza di personale.

Martedì prossimo Confintesa Sanità, CSE Sanità- FLP e Nursind porteranno la problematica

davanti al Prefetto, ovviamente cercando una conciliazione come previsto dalla legge ma

se le posizioni della Direzione non dovessero “ammorbidirsi” prevedendo un congruo

aumento della forza lavoro e la certezza della stabilizzazione del personale precario, sono

pronti ad intraprendere ogni forma di lotta sindacale consentita, a partire dal blocco degli

straordinari ed allo sciopero.

Lo stato di agitazione sindacale e la mobilitazione dureranno finché i Lavoratori del

Sant’Andrea non saranno messi in condizione di lavorare dignitosamente e la

popolazione afferente al nosocomio di avere un’assistenza sanitaria dignitosa.

🔊 Listen to this