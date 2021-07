(AGENPARL) – Roma, 23 lug 2021 – “Le svastiche non si devono usare. Mai. Per nessun motivo. E certi paragoni sono assurdi.

Tutta altra cosa è il necessario dibattito sul green pass”. Così in un comunicato Enrico Michetti.

“Io mi sono vaccinato due volte – aggiunge – ma rispetto la libertà di scelta difesa dalla Costituzione. In Paesi a noi vicini il green pass non viene utilizzato in maniera così restrittiva, perché giustamente vengono tutelate le libertà individuali e le attività economiche, in particolare quelle ricettive e turistiche. Dinanzi alla confusione generale vissuta in questi mesi, andrebbero analizzati i motivi profondi del disorientamento e anche della contrarietà di molti rispetto a vaccini e green pass”.

“La stigmatizzazione non serve a risolvere i problemi ma solo ad esasperarli. Dunque evitiamo strumentalizzazioni politiche contro il Corpo della Polizia locale che ha un ruolo determinate in questa città e adotta le norme vigenti facendole sempre rispettare. Va inotre ricordato l’enorme lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in divisa in particolare in questa pandemia”, conclude.