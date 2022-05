(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

13 maggio 2022

Risorse Fondo sviluppo e coesione, audizione Ministra CarfagnaGiovedì alle 14 diretta webtvGiovedì 19 maggio, alle ore 14, presso la Sala della Regina di Montecitorio, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l’audizione della Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in merito alle tematiche e agli obiettivi strategici tra cui saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com5424

