PPE, ON. BRAMBILLA: “TAJANI PUNTO DI RIFERIMENTO PER I MODERATI IN ITALIA E IN EUROPA”

“La rielezione di Antonio Tajani a vicepresidente del Partito Popolare Europeo è un riconoscimento innanzitutto al suo impegno nelle istituzioni europee (commissario europeo, vicepresidente della commissione, presidente dell’Europarlamento) ma anche al ruolo di Forza Italia nel Ppe. A Tajani, che continuerà ad essere un punto di riferimento per i moderati in Italia e in Europa, le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”. Così, in una nota, l’on. Michela Vittoria Brambilla (FI).

