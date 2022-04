(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5e.A.YiIsfBZUUu3ZCD1UDidaTuPlZbL8f6m7mkw1MtG5rw6KGYglKWfmbY5MUk-SwyGfU39gIDgtMnF5pphoyp02Vg)

23/04/2022

Il Papa: Dio piange per le vittime della guerra in Ucraina

[Il Papa: Dio piange per le vittime della guerra in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5b.A.1mEAmbK4jg6_fveS1yu9lOhELZ6m9Zw49PbH62MfLZAFGdbi4y9GQsADymLLyW28lSd8MSK1wN8GlXKEdys1kQ)

In Aula Paolo VI, incontrando quasi tremila fedeli della comunità pastorale del Santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio, Francesco ha ricordato che il conflitto tra Mosca e Kiev sta distruggendo tutti, “il popolo vincitore” come “il popolo sconfitto” e anche “chi la guarda”

Francesco: il mondo è povero di umanità, urgente una civiltà dell'amore

[Francesco: il mondo è povero di umanità, urgente una civiltà dell’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5f.A.XcREo3Us9LqEw_lnQu6ClPO6q119aqVMcXaROgs2arme9cFTwZntQxfP0qHTz-QTB_I_uNEbRlc9ovtHs_YuUw)

La tragedia ucraina nel discorso rivolto dal Papa ai partecipanti al simposio promosso dall’Associazione “Fiat”, ricevuti in Vaticano: siamo interpellati tutti …

Il Papa ai giovani, siate missionari di gioia e di amore

[Il Papa ai giovani, siate missionari di gioia e di amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5l.A.xOJXuxbPuqSYZ2C8xFzWUEavGYAnEGh5fqY8cSqq8kkyviGbmhQ21L3dy_XRItKoU9pmCkd2D7uUHrOg5kI8DQ)

Nell’udienza a “Missio Giovani”, il Papa esorta i ragazzi a rialzarsi, a prendersi cura dei fratelli e a testimoniare con la vita il Vangelo della gioia, non …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Francesco conferma Czerny e Smerilli ai vertici del Dicastero per lo Sviluppo Umano

[Francesco conferma Czerny e Smerilli ai vertici del Dicastero per lo Sviluppo Umano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5S.A.93B3ZPtdLcPqRNIF5KHlqqncQYxRKnai8ERWR6HR8IrGXLUWXrrQsfOjmgGlNVpGBgRYS8kFmXujfMO4uaItwQ)

Il porporato gesuita e la religiosa salesiana, finora responsabili ad interim del dicastero, ratificati nei loro ruoli. Padre Fabio Baggio nominato …

Matteo e Kennedy, il Papa nomina i due segretari della Dottrina della Fede

[Matteo e Kennedy, il Papa nomina i due segretari della Dottrina della Fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5s.A.4oXyg11TvLnw8TO4DZ24vqs_8C8ZIURdhJZ_mI3HovBNDfZ-HXAV_GaU18JF5p1TfwXVjketZLxEd0GEl9mGkQ)

Francesco ha destinato monsignor Armando Matteo a servizio della Sezione Dottrinale, della Congergazione mentre monsignor John Joseph Kennedy si occuperà della …

Sri Lanka, Ranjith: a San Pietro il ricordo delle vittime degli attacchi di Pasqua

[Sri Lanka, Ranjith: a San Pietro il ricordo delle vittime degli attacchi di Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5t.A.RjSxhEI8JTcORknTdmVGynpY8gV-OPtJP9XXDSF8v4E0rc_Wy0XA_rYeGgEIDXTmERoR_YHa0kCi3ez-mau5CA)

In una intervista, l’arcivescovo di Colombo ringrazia il Papa per la Messa di commemorazione che sarà celebrata nella Basilica Vaticana lunedì 25 aprile, al …

Ucraina, una Pasqua dolorosa

[Ucraina, una Pasqua dolorosa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5o.A.QasRf1FjcGzt-u-7OsSWcXRT0VeutvjmJLc9i3hwcvseEtdw5GizwegsDgvVejHMNbh38fDfzCDy1Elg-7CV0A)

La Chiesa greco-cattolica si prepara a celebrare la Pasqua secondo il calendario giuliano in un clima di tragedia e speranza, in città completamente rase al …

RnS: a Roma nella Domenica della Misericordia una Veglia di preghiera per l'Europa

[RnS: a Roma nella Domenica della Misericordia una Veglia di preghiera per l’Europa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5Y.A.c0lcpyfIMCqjfu3f_r7MzZIuLOyqGzIlvPXv8uAClxq5TOLM7tPHZzYT-C5FFzZAMzRNfMzYLDj8dng4Res2_A)

Una speciale Veglia di preghiera per l’Europa si terrà domani, domenica 24 aprile, alle ore 21, nel Santuario della Divina Misericordia a Roma. Vi prenderenno …

Nella casa natale di Papa Luciani, inaugurata una nuova statua e altri spazi

[Nella casa natale di Papa Luciani, inaugurata una nuova statua e altri spazi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5q.A.ccJM15335WsiTAth44A07IBqA1JgUD_Meb6rNtXWAURHkqh3zG_lFfySKcpLx0i3OfOcie__LCqDypUZEkPD1g)

A Canale d’Agordo, nel bellunese, in vista della beatificazione di Giovanni Paolo I, il 4 settembre in piazza San Pietro, riapre al pubblico dopo la …

I radioamatori a Radio Vaticana per l'International Marconi Day



[I radioamatori a Radio Vaticana per l’International Marconi Day](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5r.A.xul-7LUjmUStFSXu4AKaJGpM_KS7Zo1DmcMUuPVPlNgLGw-ukmRn6T4x34jdDXBWrVo52GpKwOOoP0dHf01xkg)

Una stazione radio è stata attivata nella sede dell’emittente della Santa Sede, fondata dal grande inventore italiano nel 1931, e si è collegata con 50 luoghi …

Hebdomada Papae: il Gr in latino del 23 aprile

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 23 aprile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5T.A.HTdRcaPYvpV_IcKunNX7aveCY_G4SP4HBq05ohBBMxiFhiPqna7YuvZdAuQPLB0sgqbsdwTOZ8LEHids9nyCtA)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi la celebrazione della Settimana Santa …

II Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini



[II Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5X.A.I22kIHFLxnvFdjGCuKSwEZThx0FBlqrc3hxLJB82errYzMxqKV_8EtwASZdep1y6bOuBP4hMaRtGlXYfr8jduw)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 24 aprile 2022, II domenica di Pasqua o della Divina …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5Z.A.IgKIwEBAhzgcKiDphvWwmwGeUYJ50qf4AtMHG2AT_r_u-yQ7z7y04RZ5cu5dJa1eYJGKZtyJQ_N6RVS-Op-KDg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Verso l'incontro mondiale delle famiglie: accogliere l'amore



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5h.A.GTEF608WHD6JjfMGFGr6yGk93t6tohM6q1pdazW3CgXjnezXCL6wtUpCgUCL0P4HgnDUoy6-wSdtGGYwytxMfQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5c.A.bmERDVAW9-X9h1unTIPOsDciLVdBpcXiPP36JdODwuHq68vW_WpDIw3vP0Eos_8w6cm5uFphVHuoUynj1sTtNQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina, Guterres vedrà Putin il 26 aprile, il 28 visita a Kiev

[Ucraina, Guterres vedrà Putin il 26 aprile, il 28 visita a Kiev ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5p.A.p0ET7OpmLewBR4iFlSUWQvyQklBFHGv7FZHF3LOBzwXgTUKX3HEtWa3BlkwPjAFMkfiYCUZnqhZl87LvtCI40Q)

La missione del segretario generale delle Nazioni Unite prevede due appuntamenti rispettivamente nella capitale russa e in quella ucraina. Obiettivo: chiedere …

Ucraina. Storia d'amore, di guerra e di fede

[Ucraina. Storia d’amore, di guerra e di fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5V.A.wsqWaTgX2D3-SoggY-8Q6_eJ6w_9RAAsIrD1dL75YZ1X5ZN5RgNkxbJyg3CUAS_96R5sl9LEsqgloxjVBAGM-g)

Una giovane coppia, lui sacerdote greco-cattolico, sposata e con tre figli, l’ultimo nato sotto i bombardamenti. Lei costretta a portare lontano i bambini in …

Francia. Confronto Macron – Le Pen. Domani il ballottaggio

[Francia. Confronto Macron – Le Pen. Domani il ballottaggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5W.A.xpV0A0ND26J4rssy3uOy5Dz-VXc9oumamT-LZUa9vr9V0gpyoGWIvuMkgsWitNaztFPDt49S93IAL0hhtCHmOw)

In Francia da mezzanotte è silenzio elettorale. Domani si vota per il ballottaggio delle presidenziali. “Il voto sarà un referendum sull’Europa e sui nostri …

Giornata del Libro. Al Seminario di Casale Monferrato la mostra 'Impressum'

[Giornata del Libro. Al Seminario di Casale Monferrato la mostra “Impressum”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5g.A.PpUN7p5FCKdmYJFm3ZATd5HmHkz8_w2vc1-t-InURoA08rxLKuHc16ps_9US7ZX-1B_SH5uwSnKES70dJaglZg)

Apre al pubblico l’esposizione di antichi incunaboli arricchiti da illustrazioni e xilografie. Presso la Biblioteca del Seminario della cittadina piemontese si …

#OnePeopleOnePlanet, un coro di voci per celebrare la Terra



[#OnePeopleOnePlanet, un coro di voci per celebrare la Terra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPe.Rct.BC5i.A.f1ac8pxmpdCTnq0nlbTFBpqIXvXW4vlYDxl5UKyww2n9fIMhX70Aw8QnS9LLazJpu0HlZPzSzUpd3cWDR-_ATw)

Ripercorriamo alcuni momenti della maratona televisiva organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari in occasione della 52.ma Giornata Mondiale …

