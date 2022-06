Newsletter Vatican News 24 giugno 2022

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF16.A.1QSsMob-L_9p0DQa4lIH-WZRE0FYlb2ZVCUgvFEha9HnHN9aTUlGXA9azHTBJ8WAgpkUL_DGykaFVjgkgT9AZQ)

Le notizie del giorno

24/06/2022

[Usa, la Corte Suprema annulla la sentenza sul diritto all’aborto. I vescovi: giornata storica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF19.A.vadl2g-DCroTNr6mcZCkA7M1hJsCYCMefyed8Cgx5nr5paNN4aTT6b5EEM43XdZQxoWViifI-DWBY_Z_OuT0gQ)

I giudici aboliscono la sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’interruzione di gravidanza in tutto il Paese. I singoli Stati ora liberi di applicare le loro leggi in materia. La Usccb plaude alla decisione: “Per quasi 50 anni, l’America ha applicato una legge …

[Il Papa e gli indigeni del Canada, un incontro di ascolto e guarigione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1s.A.DIHH58pQ9pMELUcVJZ43PSTcV85-KL3k0oUs1qjJ-K__x6C06GAaPjyTjV7sNgqURxNKiQC3y5afKxlDfquuVw)

Nel programma del viaggio del Papa in Canada, dal 24 al 30 luglio, reso noto giovedì, molti momenti sono dedicati al dialogo e alla riconciliazione con la …

[Il futuro cardinale Lazzaro: nel mondo tanti sacerdoti sono eroi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1p.A.9XVaTvSICHSsxJhwmikTxCB6BrsE8MKeiOaCj6IEMqaS2O0awaCityk-mhqarpzLLabtNxuqL_S71nNE36YqQg)



[Il futuro cardinale Lazzaro: nel mondo tanti sacerdoti sono eroi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1p.A.9XVaTvSICHSsxJhwmikTxCB6BrsE8MKeiOaCj6IEMqaS2O0awaCityk-mhqarpzLLabtNxuqL_S71nNE36YqQg)

Il prefetto del Dicastero per il Clero parla dei vari aspetti della Chiesa in Asia: il clericalismo si sconfigge quando un sacerdote si sente non solo padre, ma …

[Di Giovanni, la vocazione della politica alla fraternità e alla pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF12.A.4yjoZ4WgIU19tj97kg-HwrmAy3J_n8wJ3xMZcNhQpQlO8w0SAzNyMi1BgobILkESY78xaoEGiTZllVospf4LJw)

Sulla pagine de L’Osservatore Romano l’intervento del sotto-segretario nel settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati e gli Organismi …

[I Paloni, genitori di 12 figli: i giovani hanno bisogno della testimonianza delle famiglie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1_.A.tIGkRFeNePYqwoz4v3JGGguwC-ty3JQvRqMwZj4T5kZAGOct8ejhSeViybntQDfMpSct53XBTBeEife2XmhIEA)

Al X Incontro Mondiale delle Famiglie, la coppia missionaria in Olanda, parla di come trasmettere la fede alle nuove generazioni: fondamentale il dialogo, un …

[L’amore familiare nella prova: l’esperienza del passaggio dalla crisi alla rinascita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF18.A.dKhWTUeuetkRnvFt_KW-tJN8YARlkfrRZ1-HvvIynYnEHJlbV4z35dr-JkURntBE9ZD2rIS4ADPux3rczFgh-g)

Nel pomeriggio di ieri, prima giornata del Congresso teologico-pastorale promosso nell’ambito del X Incontro Mondiale delle Famiglie, interventi e testimonianze …

[Nasce L’Osservatore in strada, il mensile che dà voce agli scartati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1z.A.AN9HrKE5WxDOz126SSj2ojxufcOhSqvHRGurrk1_DD9HiL_GXRb-CdrGBWZUp_T91XEE19jacT_avLXdmhvfvA)

Il giornale in versione cartacea e online è realizzato dalla comunità di lavoro del Dicastero per la Comunicazione “con” i poveri, per restituire loro il …

[Santa Sede e Georgia, 30 anni di relazioni centrate sulla cultura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1w.A.k3z_zWP5fuu-kC79o7h-TVkg6HAaOBD2XZZ113bEN_YWSnHo14ecqoKWrTIh7EHTHgYB8-4wDyfQiHCenPuAIg)

Per celebrare e consolidare il rapporto diplomatico bilaterale, sono previsti tanti eventi culturali fondati anche sull’ispirazione del magistero pontificio. …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF14.A.pyGdMLPWCqE4-PI7Fj1bFzVS0DQHrYkaebmrLctqzmYwT6B8lFj-lrmmiHdTkLIKVTm92BoW7cXxVm3ZJZf2aQ)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1r.A.4uk8PrbUb7_ywuYB_HkYSvw7pY9buTnVa94tqmYLvI2nHmpV9loafdDNenfsQcTQpwRwo43TI_HllUGqHa6_BA)



[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1r.A.4uk8PrbUb7_ywuYB_HkYSvw7pY9buTnVa94tqmYLvI2nHmpV9loafdDNenfsQcTQpwRwo43TI_HllUGqHa6_BA)

Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo …

PRIMO PIANO

[L’Ue candida Ucraina e Moldavia: un segno di vicinanza, ma tempi lunghi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1x.A.iVNgl3r4httcLH0dszQ34QI6v5u17ti3okmz7FWEZ4C5Ln24Lm-VWZzczeAM_LkDxCmGveEJsRJBEAYQurRD3A)

Intanto sul terreno, dove si è chiuso il quarto mese di guerra, il presidente Zelensky ha ringraziato uno ad uno i 27 paesi membri dell’Unione Europea dopo il …

[New York, la Corte Suprema decide: nessuna licenza per portare un’arma in pubblico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1y.A.pyW7vE36P7oWQCzJJtf4aq1MeUVm8sqfMmEMQubZZKO-Bg5y-4oWe2DTvDWUbaZdkJWNF7GlDBFEL3VP22XptQ)

La sentenza arriva mentre Washington discute per una legge sulla limitazione dell’uso delle armi anche in seguito alle recenti stragi in Texas, California e New …

[Afghanistan, Emergency: la crisi del Paese sia prioritaria nelle agende internazionali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF11.A.PhvOvmvGJMA8n37dfR3gJMzoTYtCaLIe8sa9gm8s_7N9QwEbPrJsVdsLyhS5-DtkUYF9VQDnRh8uOE4y-9GwXQ)

Il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il sud è in salita e difficile da definire, ormai siamo a 1.150 persone. Gli aiuti faticano ad arrivare nelle …

[Ecuador, divampa la protesta sociale. La Chiesa lancia nuovi appelli al dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF17.A.Cy_ezpizo_6YYKz6lmkXD5DxDCNsH1fRCkUdRVlEJtoIPp4Nuf3qOiz-m_3LE_sABgFuUPv__0-vPr93Aijvfw)

È di quattro vittime e 90 feriti il bilancio di dodici giorni di sciopero e di manifestazioni animate dalla Confederazione indigena. Giovedì l’assalto al …

[Nora e Giulio, famiglia nella vita e compagni nell’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EbO.Rct.BF1v.A.r45BxcydySCYk5tjw_3jvjMng4OSTzqmg5sYp5u8M7Wmg4mybLR4XWRYH33wxzwj2gm4T5oKrhivQL9MjbmNtA)

Incontro con l’attore Giulio Scarpati, il “medico in famiglia” volto del beato Livatino, di don Di Liegro e don Zeno Santini, e la moglie, da 36 anni, Nora …

