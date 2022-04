(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 Iv: Porchietto (FI): Un grande abbraccio a Giachetti, ti aspettiamo alla Camera!

“Un grande abbraccio a Roberto Giachetti, che non vedo l’ora di ritrovare tra i banchi a Montecitorio. Ti sono vicina in questa battaglia, sono certa saprai essere più forte, forza Roberto!”

Così su Twitter la vicepresidente dei deputati di Forza Italia On. Claudia Porchietto

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this