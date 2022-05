(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 Imbrattato Redentore: Rojc (Pd), vandali dichiarano ignoranza

“Chi imbratta un’opera d’arte fa un danno anche a se stesso ma probabilmente quei vandali non se ne rendono conto, con il loro gesto hanno dichiarato la propria ignoranza. Da questa violenza facciamo nascere un’altra occasione per sforzarci di capire che il patrimonio artistico costituisce il nostro bene più grande, in tutti i sensi. Spirituale e materiale, economico e identitario. Lo scempio di qualcosa che arriva a noi come eredità è segno di poco rispetto per ciò che siamo, perché il passato rappresenta il nostro futuro. E Venezia compendia quel passato in modo tale da esser divenuta simbolo di bellezza assoluta”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commenta la notizia che i vandali hanno imbrattato la Basilica del Redentore sull’isola veneziana della Giudecca

