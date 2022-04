(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 Def: Modena (Fi), Ok discesa pressione fiscale, Governo tiene barra dritta

“Il Def è sempre un documento importante per programmare l’economia e gli interventi, ma lo ancor più in questa situazione particolare, complessa e grave. Fare previsioni con una guerra dagli effetti imprevedibili è già di per sé velleitario. E quindi fa bene il governo ad essere prudente e a tenere la barra dritta sui provvedimenti già presi. A cominciare dalla realizzazione del Pnrrr con tutti gli investimenti previsti nel piano. E fa bene quando indica le criticità che dobbiamo affrontare senza creare eccessive ansie alla popolazione e allo stesso tempo senza fare promesse insostenibili. Anche la comunicazione rassicurante serve alle famiglie e alle imprese. E’ molto positivo inoltre che il Def preveda un andamento discendente della pressione fiscale che dovrebbe passare dal 43,1 al 42,2% entro il 2025. E’ un modo, in una situazione di estrema difficoltà, per tenere la barra dritta non prevedendo aumenti di tasse”.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, intervenendo in aula sul Def.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

