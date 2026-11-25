*VULCANI | Rilevata dallo spazio una massiccia emissione di metano dal

Fentale, in Etiopia*

*Un nuovo studio internazionale svela la capacità di emissione di metano da

alcuni vulcani in particolari condizioni geologiche, aprendo a nuove

prospettive per il monitoraggio satellitare dei flussi naturali di gas

serra*

*[Roma, 24 novembre 2026] *

Per la prima volta, le osservazioni satellitari hanno documentato

un'importante emissione di metano associata a un sistema vulcanico. Tra la

fine di dicembre 2024 e marzo 2025, *il vulcano Fentale*, nella Rift Valley

dell'Africa orientale, a circa 100 km da Addis Abeba, Etiopia, *ha

rilasciato oltre 38.000 tonnellate di metano, accompagnate da quasi 3

milioni di tonnellate di anidride carbonica.*

Sul tema è stato realizzato lo studio *"Methane outburst driven by

magma–sediment interactions at Fentale Volcano detected by satellite"*,

pubblicato sulla rivista scientifica *Nature Geoscience*. La ricerca,

coordinata dall'*Università di Bristol*, ha coinvolto un gruppo

internazionale di istituzioni e centri di ricerca, tra cui l'*Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*, l'*Università di

Torino*, la *Columbia

University*, la *University of Michigan*, la *Addis Ababa University*, *SRON

Netherlands Institute for Space Research*, *GHGSat*, *Carbon Mapper* e

l'*Institut

de Physique du Globe de Paris (IPGP)*.

Lo studio ha permesso di distinguere l'origine dei due gas: la CO2 proviene

principalmente dal magma, mentre il metano deriva dai sedimenti con cui il

magma è entrato in contatto e ha una origine termogenica.

*"I bacini sedimentari mesozoici della Main Ethiopian Rift contengono

depositi di idrocarburi e riserve di metano termogenico preesistenti* –

spiega *Giuseppe Etiope*, Dirigente di Ricerca dell'INGV -. *L'intrusione

magmatica ha agito rompendo la copertura impermeabile (cap-rock) e

mobilitando rapidamente i volumi di gas già accumulati nel sottosuolo. In

genere i vulcani non emettono metano, ma questo evento ha mostrato che in

certe condizioni geologiche, ovvero se il vulcano si è formato all'interno

di un bacino petrolifero, il metano (che non è prettamente legato al

vulcano di per sé) può essere rilasciato in grandi quantità. Questo evento

fornisce un prezioso analogo moderno, seppur in miniatura, dei colossali

rilasci di gas associati alle grandi province ignee (LIPs) del passato

geologico della Terra, capaci di innescare rapide alterazioni climatiche"*.

Grazie a un set di dati multi-sensore che unisce osservazioni termiche,

ottiche, radar (SAR) e misure di gas, i ricercatori hanno ricostruito la

sequenza degli eventi.

L'evento è iniziato con l'intrusione di circa 1 km3 di magma in un dicco

lungo circa 50 chilometri, arrestatosi nel sottosuolo prima di eruttare. Le

analisi hanno anche evidenziato un aspetto cruciale per la valutazione

della pericolosità vulcanica: le anomalie termiche rilevate dallo spazio

hanno costituito la prima manifestazione superficiale localizzata

dell'evento, consentendo ai ricercatori di concentrare le osservazioni su

un'area specifica.

*"L'analisi dei dati di radiazione termica infrarossa ci ha permesso di

individuare l'anomalia iniziale all'interno della caldera prima di ogni

altra evidenza visibile -* spiega *Simone Aveni*, ricercatore presso

l'Osservatorio Etneo dell'INGV -.* Integrare il telerilevamento termico con

la geodesia e le osservazioni gassose ci ha consentito di seguire quasi in

tempo reale la risposta del sistema superficiale alle dinamiche magmatiche

profonde, dimostrando come la comparsa di anomalie o variazioni nel regime

termico superficiale possa rappresentare la prima evidenza di una ripresa

di attività vulcanica che, in alcuni casi, può anticipare la liberazione

violenta dei gas intrappolati"*.

Le quantità di gas rilasciate sono trascurabili rispetto alle emissioni

globali annuali e non hanno effetti sul clima attuale. *L'evento documenta

però un meccanismo naturale di degassamento finora poco considerato nei

bilanci globali del metano e nella valutazione della pericolosità

vulcanica.* Metano e CO2 sono inodori e incolori e possono rappresentare un

pericolo per le persone. In questo caso, la forma della caldera ha

confinato le emissioni, limitando l'esposizione.

I progressi tecnologici, la crescente disponibilità di dati e lo sviluppo

di sistemi automatici di rilevamento rendono il monitoraggio satellitare

uno strumento sempre più efficace per l'osservazione dei sistemi geologici

che possono emettere gas serra come il metano. La continuità delle

osservazioni è fondamentale per valutare le emissioni di gas nel tempo e

per individuare tempestivamente variazioni rispetto ai livelli di

*background*, seguirne l'evoluzione e supportare la valutazione della

pericolosità e la mitigazione del rischio per le persone esposte.

Link allo studio

*Link utili:*

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)