(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - *VULCANI | Rilevata dallo spazio una massiccia emissione di metano dal
Fentale, in Etiopia*
*Un nuovo studio internazionale svela la capacità di emissione di metano da
alcuni vulcani in particolari condizioni geologiche, aprendo a nuove
prospettive per il monitoraggio satellitare dei flussi naturali di gas
serra*
*[Roma, 24 novembre 2026] *
Per la prima volta, le osservazioni satellitari hanno documentato
un'importante emissione di metano associata a un sistema vulcanico. Tra la
fine di dicembre 2024 e marzo 2025, *il vulcano Fentale*, nella Rift Valley
dell'Africa orientale, a circa 100 km da Addis Abeba, Etiopia, *ha
rilasciato oltre 38.000 tonnellate di metano, accompagnate da quasi 3
milioni di tonnellate di anidride carbonica.*
Sul tema è stato realizzato lo studio *"Methane outburst driven by
magma–sediment interactions at Fentale Volcano detected by satellite"*,
pubblicato sulla rivista scientifica *Nature Geoscience*. La ricerca,
coordinata dall'*Università di Bristol*, ha coinvolto un gruppo
internazionale di istituzioni e centri di ricerca, tra cui l'*Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*, l'*Università di
Torino*, la *Columbia
University*, la *University of Michigan*, la *Addis Ababa University*, *SRON
Netherlands Institute for Space Research*, *GHGSat*, *Carbon Mapper* e
l'*Institut
de Physique du Globe de Paris (IPGP)*.
Lo studio ha permesso di distinguere l'origine dei due gas: la CO2 proviene
principalmente dal magma, mentre il metano deriva dai sedimenti con cui il
magma è entrato in contatto e ha una origine termogenica.
*"I bacini sedimentari mesozoici della Main Ethiopian Rift contengono
depositi di idrocarburi e riserve di metano termogenico preesistenti* –
spiega *Giuseppe Etiope*, Dirigente di Ricerca dell'INGV -. *L'intrusione
magmatica ha agito rompendo la copertura impermeabile (cap-rock) e
mobilitando rapidamente i volumi di gas già accumulati nel sottosuolo. In
genere i vulcani non emettono metano, ma questo evento ha mostrato che in
certe condizioni geologiche, ovvero se il vulcano si è formato all'interno
di un bacino petrolifero, il metano (che non è prettamente legato al
vulcano di per sé) può essere rilasciato in grandi quantità. Questo evento
fornisce un prezioso analogo moderno, seppur in miniatura, dei colossali
rilasci di gas associati alle grandi province ignee (LIPs) del passato
geologico della Terra, capaci di innescare rapide alterazioni climatiche"*.
Grazie a un set di dati multi-sensore che unisce osservazioni termiche,
ottiche, radar (SAR) e misure di gas, i ricercatori hanno ricostruito la
sequenza degli eventi.
L'evento è iniziato con l'intrusione di circa 1 km3 di magma in un dicco
lungo circa 50 chilometri, arrestatosi nel sottosuolo prima di eruttare. Le
analisi hanno anche evidenziato un aspetto cruciale per la valutazione
della pericolosità vulcanica: le anomalie termiche rilevate dallo spazio
hanno costituito la prima manifestazione superficiale localizzata
dell'evento, consentendo ai ricercatori di concentrare le osservazioni su
un'area specifica.
*"L'analisi dei dati di radiazione termica infrarossa ci ha permesso di
individuare l'anomalia iniziale all'interno della caldera prima di ogni
altra evidenza visibile -* spiega *Simone Aveni*, ricercatore presso
l'Osservatorio Etneo dell'INGV -.* Integrare il telerilevamento termico con
la geodesia e le osservazioni gassose ci ha consentito di seguire quasi in
tempo reale la risposta del sistema superficiale alle dinamiche magmatiche
profonde, dimostrando come la comparsa di anomalie o variazioni nel regime
termico superficiale possa rappresentare la prima evidenza di una ripresa
di attività vulcanica che, in alcuni casi, può anticipare la liberazione
violenta dei gas intrappolati"*.
Le quantità di gas rilasciate sono trascurabili rispetto alle emissioni
globali annuali e non hanno effetti sul clima attuale. *L'evento documenta
però un meccanismo naturale di degassamento finora poco considerato nei
bilanci globali del metano e nella valutazione della pericolosità
vulcanica.* Metano e CO2 sono inodori e incolori e possono rappresentare un
pericolo per le persone. In questo caso, la forma della caldera ha
confinato le emissioni, limitando l'esposizione.
I progressi tecnologici, la crescente disponibilità di dati e lo sviluppo
di sistemi automatici di rilevamento rendono il monitoraggio satellitare
uno strumento sempre più efficace per l'osservazione dei sistemi geologici
che possono emettere gas serra come il metano. La continuità delle
osservazioni è fondamentale per valutare le emissioni di gas nel tempo e
per individuare tempestivamente variazioni rispetto ai livelli di
*background*, seguirne l'evoluzione e supportare la valutazione della
pericolosità e la mitigazione del rischio per le persone esposte.
Link allo studio
*Link utili:*
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)