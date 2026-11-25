(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Mirano, 24 novembre 2026
Sabato 28 novembre 2026 alle ore 20.45 il Duomo di San Michele Arcangelo di Mirano ospiterà l'esecuzione del celebre oratorio di G.F. Haendel "Messiah".
Protagonisti del concerto saranno la Venice Chamber Orchestra e il Coro "Città di Piazzola sul Brenta" guidati dal M° Pietro Semenzato.
Le parti solistiche verranno interpretate dalle splendide voci del soprano Fabiana Visentin, del mezzosoprano Giovanna Lanza, del tenore Enrico Basso e del basso Nicola Patat.
Una serata in compagnia di un capolavoro assoluto della storia della musica in una cornice di inestimabile bellezza.
Il concerto è inserito all'interno della stagione concertistica 2026 del Comune di Mirano e della Fondazione Gabriele Emilia Bianchi ETS.
Dott.ssa Nicoletta Ferrari
Città di Mirano