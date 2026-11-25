(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Quattordici verbali e sanzioni per circa 2.500 euro: è il bilancio del controllo effettuato ieri, lunedì 23 novembre, dalla Polizia Locale al mercato turistico di Piazzale Roma. L'ispezione, condotta dagli agenti del Nucleo Attività Produttive del Centro Storico, ha fatto emergere irregolarità negli impianti elettrici dei chioschi e nell'uso degli spazi pubblici.
Il controllo è stato disposto per contrastare l'esposizione disordinata della merce che, oltre a penalizzare l'immagine di una delle principali porte d'accesso alla città, ostacolava il passaggio dei pedoni.
Cavi precari e prese a cascata. La violazione più diffusa riguarda la sicurezza. In tutti i chioschi controllati gli agenti hanno trovato cavi elettrici posati in modo precario e prese multiple collegate "a cascata" sotto le tende: una pratica vietata dall'articolo 59 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, perché espone a rischi concreti sia i passanti sia gli stessi operatori. Su questo fronte sono state contestate 10 violazioni.
Merce su muretti e suolo pubblico. Altri 4 verbali riguardano l'occupazione abusiva di spazi. Alcuni commercianti usavano i muretti perimetrali dell'area mercatale e il suolo pubblico attorno ai chioschi per accatastare la merce, ampliando senza autorizzazione il proprio spazio espositivo. Una condotta che viola l'articolo 8 del Regolamento, che sanziona qualsiasi occupazione senza titolo di aree del Demanio o del Patrimonio del Comune di Venezia.
L'operazione rientra nel piano di controlli costanti del Nucleo Attività Produttive, che prosegue con l'obiettivo di garantire il rispetto delle norme sul commercio, la sicurezza dei passanti e il decoro di uno dei punti più frequentati della città.
"Ringrazio gli agenti del Nucleo Attività Produttive della Polizia Locale per questa operazione puntuale e necessaria a Piazzale Roma, non possiamo tollerare situazioni di degrado, né tantomeno comportamenti che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone – dichiara la vicesindaco con delega alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto – I controlli proseguiranno con costanza: il commercio deve essere una risorsa ordinata e sicura per la città, nel pieno rispetto delle norme".
"Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi attraversa ogni giorno uno degli snodi principali d'accesso a Venezia, oltre che per tutelare il decoro urbano e la qualità della nostra offerta commerciale. Un impianto elettrico non a norma sotto una tenda non è una semplice svista amministrativa, ma un pericolo reale e immediato per l'incolumità pubblica – commenta l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga – Allo stesso modo, non possiamo tollerare l'occupazione abusiva del suolo pubblico o l'uso improprio degli arredi urbani, che creano disordine, ostacolano i flussi pedonali e danneggiano l'immagine della città. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per la puntualità di questi controlli, che proseguiranno con costanza per assicurare una concorrenza leale tra gli operatori e restituire a chi visita la città spazi ordinati e sicuri".
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Venezia, 24 novembre 2026
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