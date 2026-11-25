(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - La Protezione civile del Comune di Venezia informa che mercoledì 25 novembre, con orario indicativo dalle ore 11.30 alle 12.30, sarà effettuata la prova semestrale del sistema di allertamento della popolazione di Marghera, in caso di incidente rilevante di origine industriale.
Il test ha lo scopo di informare la cittadinanza e verificare il corretto funzionamento delle sirene e del relativo sistema di gestione. Le sirene potranno suonare ripetutamente.
Il Servizio Protezione civile – Gestione rischi della terraferma e dell'area industriale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento: e-mail:
Prova sirene 25 novembre 2026 (
Venezia, 24 novembre 2026
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