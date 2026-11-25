(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - *Protezione civile, ultimi appuntamenti a carattere provinciale organizzati
dalla Regione Puglia a Modugno (Ba) il 25 novembre e a Montalbano di Fasano
(Br) il 26 novembre *
Si terranno a Modugno (Bari) domani, 25 novembre, presso la sede Protezione
Bari-Modugno, e a Montalbano di Fasano (BR), giovedì 26 novembre, presso il
16.30, gli incontri con i rappresentanti del sistema territoriale di
Protezione civile voluti dagli assessori regionali all'Ambiente e al Clima,
con delega alla Gestione delle Emergenze, *Debora Ciliento*, e
all'Agricoltura e sviluppo rurale della Regione, *Francesco Paolicelli.*
Sono invitati a partecipare per la Regione Puglia il Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale e il Dipartimento Protezione civile e
Gestione delle Emergenze, i rappresentanti territoriali di Vigili del
Fuoco, Carabinieri Forestali, Arif e delle aree naturali protette, i
Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi
Comunali di Protezione Civile, i sindaci e le Province, le associazioni di
volontariato di Protezione civile e gli operatori del settore forestale del
territorio.
Insieme ci si confronterà sulla campagna AIB–Antincendio Boschivo 2026 e si
condivideranno proposte volte a garantire migliore operatività sul campo e
maggiore prevenzione a tutela delle persone, delle infrastrutture,
dell'ambiente e del patrimonio forestale, in vista della stagione
antincendio boschivo 2027.