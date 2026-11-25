*Protezione civile, ultimi appuntamenti a carattere provinciale organizzati

dalla Regione Puglia a Modugno (Ba) il 25 novembre e a Montalbano di Fasano

(Br) il 26 novembre *

Si terranno a Modugno (Bari) domani, 25 novembre, presso la sede Protezione

Bari-Modugno, e a Montalbano di Fasano (BR), giovedì 26 novembre, presso il

16.30, gli incontri con i rappresentanti del sistema territoriale di

Protezione civile voluti dagli assessori regionali all'Ambiente e al Clima,

con delega alla Gestione delle Emergenze, *Debora Ciliento*, e

all'Agricoltura e sviluppo rurale della Regione, *Francesco Paolicelli.*

Sono invitati a partecipare per la Regione Puglia il Dipartimento

Agricoltura e Sviluppo Rurale e il Dipartimento Protezione civile e

Gestione delle Emergenze, i rappresentanti territoriali di Vigili del

Fuoco, Carabinieri Forestali, Arif e delle aree naturali protette, i

Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi

Comunali di Protezione Civile, i sindaci e le Province, le associazioni di

volontariato di Protezione civile e gli operatori del settore forestale del

territorio.

Insieme ci si confronterà sulla campagna AIB–Antincendio Boschivo 2026 e si

condivideranno proposte volte a garantire migliore operatività sul campo e

maggiore prevenzione a tutela delle persone, delle infrastrutture,

dell'ambiente e del patrimonio forestale, in vista della stagione

antincendio boschivo 2027.