Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Di seguito l'intervento di Nicola Zingaretti, capo delegazione PD al Parlamento europeo, durante l'inaugurazione di una sala del Parlamento europeo a Strasburgo dedicata a Ursula Hirschmann

"Da oggi, quest'Aula del Parlamento europeo è dedicata a Ursula Hirschmann, una delle madri fondatrici dell'Europa.

In questa occasione, vorrei ricordare una frase di Pietro Calamandrei, una delle figure più importanti dell'antifascismo italiano, che ci ha lasciato insegnamenti ancora oggi di straordinaria attualità.

Tra questi, un messaggio che conserva tutta la sua forza:

«La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare».

Prendendo spunto da queste parole, oggi, in un tempo in cui i nazionalismi tornano a crescere, potremmo dire:

«L'Europa è come l'aria: ci si accorge di quanto sia essenziale quando fatica a funzionare e a dare risposte».

L'Europa è essenziale per la democrazia, per la libertà, per lo sviluppo economico e sociale, per la pace.

Ecco perché, in un momento storico in cui i nazionalismi tornano a rafforzarsi, dedicare un'Aula a Ursula Hirschmann, una grande europeista, assume un significato così importante.

È un messaggio politico e culturale che oggi il Parlamento europeo lancia al mondo. Per questa decisione desidero ringraziare la Presidente Roberta Metsola.

Dedicare un'Aula del Parlamento europeo di Strasburgo a una donna femminista, antifascista e profondamente europeista significa lanciare un messaggio chiaro: non ci rassegniamo alle sfide che abbiamo davanti e continueremo a lavorare per un'Europa più forte, più unita e più coesa.

Il regime di internamento a Ventotene fu durissimo, segnato dalla violenza, dalle privazioni e dall'isolamento.

Erano gli anni più bui della nostra storia: la Seconda guerra mondiale, sotto i regimi nazista e fascista.

Eppure, nulla di tutto questo riuscì a fermare Ursula Hirschmann, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ada Rossi.

Al contrario, anche in uno dei momenti più drammatici della storia, loro non rinunciarono a immaginare e a costruire un futuro diverso.

Ursula Hirschmann contribuì alla stesura del Manifesto di Ventotene. E insieme ad Ada Rossi dimostrò un coraggio straordinario: sfidò la polizia fascista, portò fuori dall'isola quelle pagine scritte e fece in modo che potessero arrivare fino a noi.

Da quella straordinaria intuizione è nato tutto ciò che è venuto dopo.

Oggi siamo qui, naturalmente, per rendere omaggio a queste donne e a questi uomini. Per ricordare Ursula Hirschmann e quel gruppo straordinario di donne e uomini che, anche nelle condizioni più difficili, seppero guardare oltre il proprio tempo.

Ma siamo qui anche per assumere un impegno.

Non dobbiamo tornare indietro.

Dobbiamo andare avanti.

Verso un'Europa libera, forte, democratica e in pace.

Un'Europa capace di difendere i propri valori, di dare risposte ai suoi cittadini e di costruire insieme il proprio futuro".Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.

Delegazione PD al Parlamento Europeo, Rue Wietz, 60, Bruxelles, 1050 BE Bruxelles

Messaggio inviato con MailUp®