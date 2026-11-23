(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Il Consiglio comunale è convocato giovedì 26 novembre ( , alle ore 9.30 nella Sala consiliare di Ca' Loredan a Venezia, con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio
LA COMMISSIONE VIII HA CHIESTO LA DISCUSSIONE
2. Bilancio
LA COMMISSIONE VIII HA CHIESTO LA DISCUSSIONE
3. Bilancio
LA COMMISSIONE VIII HA CHIESTO LA DISCUSSIONE
4. Urbanistica, Edilizia Privata
LA COMMISSIONE V HA CHIESTO LA DISCUSSIONE
5. Urbanistica, Edilizia Privata
LA COMMISSIONE V HA CHIESTO LA DISCUSSIONE
6. Urbanistica, Edilizia Privata
IN CARICO ALLA COMMISSIONE V
La seduta verrà trasmessa in diretta streaming. (
Venezia, 23 novembre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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