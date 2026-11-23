(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Care colleghe e cari colleghi,
la Polizia Locale di Sassari rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, aderendo alle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Mercoledì, dalle 9 alle 19, gli agenti saranno presenti nella galleria commerciale Tanit, con uno stand informativo allestito per offrire alla cittadinanza un'occasione di incontro, ascolto e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del rispetto reciproco e della parità.
Vi invio di seguito e in allegato un comunicato con tutti i dettagli e in allegato la locandina
Buon lavoro e buona gironata
25 novembre, la Polizia locale informa e sensibilizza alla galleria Tanit
Anche quest'anno la Polizia Locale di Sassari rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, aderendo alle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Mercoledì, dalle 9 alle 19, gli agenti saranno presenti nella galleria commerciale Tanit, con uno stand informativo allestito per offrire alla cittadinanza un'occasione di incontro, ascolto e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del rispetto reciproco e della parità.
Durante la giornata sarà distribuito materiale informativo, tra cui brochure e segnalibri dedicati all'iniziativa, con l'obiettivo di diffondere messaggi di consapevolezza e fornire indicazioni utili sui canali ai quali rivolgersi per chiedere aiuto e supporto. Gli operatori saranno inoltre a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, fornire informazioni e favorire momenti di confronto su un fenomeno che richiede attenzione e impegno costanti da parte delle istituzioni e dell'intera comunità.