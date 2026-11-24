(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - «Faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di AMAT, Domenico
Macchiarella, e a tutta la nuova governance.
Condivido quanto affermato dall'ex coordinatore di Forza Italia sulla
necessità che i partiti facciano un passo indietro rispetto alla gestione
delle società partecipate. Peccato, però, che tra le dichiarazioni di
principio e la realtà dei fatti continui a esserci una distanza abissale.
Le nomine, ancora una volta, rispondono a logiche di spartizione, premi e
compensazioni tra i capicorrente della maggioranza più che a criteri di
competenza e reale discontinuità.
Un copione che rischia di ripetersi anche per SISPI, RAP e per le altre
partecipate, con le nomine che accompagneranno questa fase finale della
consiliatura.
AMAT ha bisogno di un vero cambio di passo, come hanno chiesto chiaramente
anche i sindacati nelle scorse settimane. Ci auguriamo che la nuova
governance sia in grado di imprimere una svolta concreta, a partire dalla
definizione del nuovo contratto di servizio e dalla presentazione di un
piano industriale credibile, capace di affrontare le criticità strutturali
dell'azienda e rilanciare il trasporto pubblico a Palermo.
Non bastano nuovi nomi ai vertici: servono competenza, programmazione e
risultati nell'interesse della città».