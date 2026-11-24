(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - «Esprimo soddisfazione per la nomina di Domenico Macchiarella alla
presidenza dell'AMAT e rivolgo a lui e a tutti i componenti del nuovo
Consiglio di amministrazione i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
Conosco personalmente le capacità, la competenza e le qualità professionali
di Domenico Macchiarella e sono convinto che saprà affrontare questo
importante incarico con serietà, determinazione e spirito di servizio.
Sono certo che saprà dare ascolto a tutte le componenti dell'azienda, a
cominciare dai lavoratori, valorizzandone professionalità ed esperienza e
promuovendo un clima di collaborazione e una proficua sinergia tra le
diverse realtà che contribuiscono quotidianamente al funzionamento
dell'AMAT.
L'azienda rappresenta un presidio strategico per la città e per i
cittadini. Tra le priorità vi è certamente quella di migliorare la qualità
del trasporto pubblico, rafforzare l'efficienza del servizio e prestare
maggiore attenzione alle esigenze dei quartieri, delle periferie e delle
borgate marinare.
rinnovo i miei migliori auguri di buon lavoro».