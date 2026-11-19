(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Roma, 18 nov. – Un credito d'imposta del 36% per incentivare l'acquisto e l'utilizzo di plastica riciclata nei processi produttivi. È quanto prevede l'emendamento della Lega al Dl Ambiente bis, approvato in Commissione, che introduce un incentivo fiscale a sostegno delle aziende che scelgono di impiegare materiali riciclati.
"L'obiettivo è offrire un sostegno concreto alle imprese che investono nell'utilizzo di materiali riciclati, contribuendo a ridurre il costo degli acquisti e a renderne più conveniente l'impiego nei processi produttivi. Allo stesso tempo, vogliamo stimolare la domanda di plastica riciclata, creando nuove opportunità per la filiera del recupero e del riciclo dei rifiuti", dichiara il capogruppo della Lega in Commissione Ambiente, Gianpiero Zinzi, presentatore dell'emendamento.
Il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di plastica riciclata da gennaio a luglio 2027, fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario. La misura prevede un limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro.
"La misura nasce dal lavoro del Tavolo di crisi nazionale del settore del riciclo delle plastiche, guidato in questi mesi al MASE dal viceministro Vannia Gava, ed è una promessa mantenuta nei confronti delle filiere dei riciclatori e dei produttori, con cui è stata condivisa la necessità di sostenere il mercato della plastica riciclata e aumentarne l'impiego nei processi produttivi. Oggi diamo una risposta concreta alle loro esigenze e rafforziamo una filiera strategica per l'economia circolare" conclude il deputato.