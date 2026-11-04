LOCATELLI: VIA PAROLA MINORATI DA COSTITUZIONE È SPINTA CAMBIO CULTURALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - «Il voto di oggi all’unanimità sul ddl costituzionale che apporta “modifiche all’art.38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità”, eliminando la parola minorati, è un segnale importante di cambiamento. Dopo aver abrogato da tutte le leggi ordinarie la parola “handicappato” e “portatore di handicap” finalmente completiamo il percorso iniziato anche con la riforma della disabilità aggiornando la nostra Carta costituzionale». Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine del voto del ddl di riforma costituzionale nell’Aula del Senato.
«Voglio quindi ringraziare tutti i gruppi parlamentari, il relatore e presidente De Priamo, in particolare il senatore Guidi, primo firmatario, e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – aggiunge -. Il mio ringraziamento va al mondo delle associazioni e alle due federazioni maggiormente rappresentative, FAND e FISH, e a tutte le altre realtà che negli anni si sono sempre battute per spingere un forte cambio culturale anche attraverso la nostra Costituzione».