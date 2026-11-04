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Agroalimentare

COLTIVAITALIA, ALBANO: “OLTRE UN MILIARDO PER RAFFORZARE L’AGRICOLTURA ITALIANA E SOSTENERE LE NUOVE GENERAZIONI”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 -
“Con l’approvazione definitiva del ddl ColtivaItalia, il Governo Meloni conferma la sua vicinanza al comparto agricolo, destinando oltre un miliardo di euro al rafforzamento delle filiere produttive, al sostegno degli allevatori e alla crescita dell’imprenditoria agricola, con particolare attenzione ai giovani e alle donne”.

“Risorse che si aggiungono a una mole di investimenti nel comparto agricolo senza precedenti nella storia repubblicana, grazie alla determinazione del Ministro Lollobrigida. I risultati sono incoraggianti: secondo i dati Istat, il reddito agricolo italiano registra una crescita notevole, collocando la nostra Nazione ai vertici europei per valore assoluto”.

“Tra gli interventi più significativi, il ritorno dopo 25 anni di un Piano olivicolo nazionale, finanziato con 300 milioni di euro. Un ulteriore investimento nella competitività delle nostre imprese e nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane”, conclude.

(AGENPARL)
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