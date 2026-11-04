Autonomia. Richetti (Az), ennesima forzatura da parte della maggioranza

*Il Parlamento si dovrebbe occupare dei problemi degli italiani*

"Con il voto del Parlamento di oggi sulla autonomia differenziata si

conclude lo scambio tra i partiti di maggioranza che prevedeva la riforma

della giustizia per Forza Italia, le legge elettorale per Fratelli d'Italia

e la autonomia differenziata per la Lega. Il Parlamento si doveva, e si

dovrebbe, occupare di altro. Si tratta di una nuova forzatura da parte

della maggioranza, come già accaduto con la approvazione della riforma

della giustizia e la legge elettorale". Lo ha detto Matteo Richetti,

sulla approvazione a data certa delle intese in materia di autonomia

differenziata tra lo Stato e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

"La autonomia differenziata – ha proseguito Richetti – su cui votiamo oggi

è una scatola vuota, e lo sanno anche i colleghi di maggioranza: sulla

sanità sarebbe necessario armonizzare i diritti e accorciare le differenze

che ci sono nelle prestazioni tra Regione a Regione. Il Paese ha bisogno di

unità nella risposta ai bisogni primari degli italiani come il diritto alla

casa, al lavoro o alla cura. Ma la maggioranza accelera per avere una data

certa per la approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni. Questo

voto non produrrà nessun effetto concreto per i cittadini e rappresenta

l'anticamera più sbagliata alla prossima campagna elettorale" ha concluso

Richetti.