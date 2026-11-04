AGRICOLTURA, CAVANDOLI (LEGA): CON COLTIVAITALIA OLTRE 1 MLD PER  AGROALIMENTARE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva da parte del Senato del DDL ColtivaItalia con cui rafforziamo l’autonomia produttiva dell’agricoltura italiana e sosteniamo il settore agroalimentare del Paese. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa del Governo che stanzia oltre 1 miliardo di euro per sostenere la sovranità alimentare, le filiere produttive, gli allevamenti, per stabilizzare i mercati del grano e per contrastare la Xylella a tutela del comparto olivicolo. Abbiamo investito 300 milioni di euro su settori strategici per l’Italia, ma spesso deficitari, come quello della coltivazione di frumento o di soia. Altri 300 milioni di euro andranno a favore dell’allevamento per ridurre la dipendenza dalle importazioni, rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello. Altri 300 milioni saranno destinati al reimpianto di oliveti con varietà resistenti e al ripristino della capacità produttiva delle aziende. Abbiamo poi impegnato 10 milioni di euro per i contratti di filiera del frumento, al fine di garantire prezzi certi e stabilizzare i mercati, attraverso la concessione di un credito d’imposta dal 20% al 40% a seconda della durata degli accordi. C’è un forte impegno anche sulla ricerca e la digitalizzazione dei settori agricoli con un investimento da 14,5 milioni di euro già da quest’anno. L’innovazione in agricoltura passa anche dal ricambio generazionale e dall’imprenditoria giovanile e femminile, per questo abbiamo previsto 150 milioni nel prossimo triennio per facilitare l’accesso al credito alle imprenditrici e ai giovani imprenditori agricoli fino a 41 anni, beneficiari anche di contributi a fondo perduto. Il testo prevede anche una mappatura delle terre abbandonate o silenti da parte dei Comuni per farle tornare produttive, contrastando lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico. Importanti anche le misure per il contenimento della Peste Suina Africana, come il milione di euro stanziato per le recinzioni, o gli interventi a favore del settore suinicolo colpito, con tre milioni destinati alle aziende addette alla macellazione, per il congelamento e lo stoccaggio dei suini provenienti dalle zone di restrizione. Come capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati rivendico il lavoro portato avanti dalla Lega in Parlamento per l’approvazione di una legge che garantirà il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo”.
Così Laura Cavandoli Capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.