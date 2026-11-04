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Agroalimentare

AGRICOLTURA. BARCAIUOLO (FDI): 1,18 MILIARDI PER RAFFORZARE FILIERE E SOSTENERE IMPRESE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione definitiva in Senato del provvedimento ColtivaItalia compiamo un passo importante per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura italiana. Mettiamo a disposizione del settore 1,18 miliardi di euro di risorse, con interventi mirati a rafforzare le filiere strategiche, sostenere le imprese e valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori. Un plauso particolare al ministro Francesco Lollobrigida, che ha seguito con determinazione questo percorso, portando avanti una strategia concreta di sostegno al comparto agricolo e mantenendo l’agricoltura e la sovranità alimentare al centro dell’agenda del Governo. Le risorse riguardano comparti fondamentali come l’allevamento bovino, l’olivicoltura e le filiere dei cereali, ma anche il ricambio generazionale, l’imprenditoria giovanile e femminile, la ricerca e l’innovazione. Importanti anche gli interventi per contrastare la Xylella, recuperare i terreni abbandonati e rafforzare la competitività delle produzioni nazionali. L’agricoltura non è soltanto un settore economico, ma un presidio fondamentale per la sicurezza alimentare, la tutela del territorio, l’occupazione e l’identità produttiva delle nostre comunità. Con ColtivaItalia si interviene sulla capacità del Paese di produrre, investire e valorizzare le proprie eccellenze, rafforzando la sovranità alimentare e sostenendo chi ogni giorno lavora nei campi e nelle nostre aziende agricole”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo.

(AGENPARL)
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