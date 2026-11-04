Agricoltura. Rosa (FdI): Governo Meloni la rimette al centro interesse nazionale

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Per anni l’agricoltura è stata trattata come un settore da assistere o da regolare. Con l’approvazione definitiva in Senato del ColtivaItalia, il Governo Meloni la tratta come un asset strategico del Paese. Il disegno di legge impegna oltre un miliardo di euro nel triennio 2027-2029 e si inserisce in un piano di investimenti pubblici che sfiora i 17 miliardi. È una delle misure più significative degli ultimi decenni. L’obiettivo dichiarato dal Governo è ridurre la dipendenza dall’estero, cioè tutelare la sovranità alimentare. Ed è a questo che serve il rifinanziamento del Fondo per la Sovranità alimentare voluto dal Governo Meloni nel 2022 per il rafforzamento della produzione agricola italiana, delle filiere e della sicurezza alimentare del Paese, oltre che i 300 milioni in tre anni per gli investimenti nelle filiere strategiche. Scelte concrete, dunque, e non slogan che si basano sull’aumento costante delle richieste pervenute negli anni precedenti, che hanno superato le risorse disponibili. Non solo. Sul grano arriva un credito d’imposta fino al 40% per chi stipula contratti di filiera con i produttori italiani. Sulla carne bovina c’è un sostegno alla linea vacca-vitello. L’olivicoltura riceve 300 milioni per il Piano olivicolo nazionale 2026-2030, e un nuovo Commissario nazionale affronta l’emergenza Xylella. Non poteva mancare l’attenzione alle nuove generazioni e al ricambio generazionale: 150 milioni in tre anni per giovani e imprese femminili, terreni ISMEA in comodato gratuito agli under 41, banca comunale delle terre contro l’abbandono delle aree interne. È la risposta a un Paese che vuole che i giovani restino a coltivare. Risultano particolarmente rilavanti le norme che prevedono la possibilità per ISMEA di stipulare contratti di comodato d’uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con i giovani e il recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti. Per i nostri borghi è una misura contro lo spopolamento e il dissesto idrogeologico. La Basilicata si era già dotata di una legislazione ad hoc: la Legge Regionale del 14 dicembre 2017, n. 36, che istituisce la Banca della Terra Lucana; legge mai attuata ma che grazie ai fondi stanziati dal Governo Meloni, come ad esempio ‘Generazione terra’, la misura che finanzia l’acquisto i terreni per il primo insediamento dei giovani startupper o “Più Impresa” che finanzia investimenti per i giovani e le donne in agricoltura, può portare ad una nuova riforma fondiaria lucana. Queste misure, che sono misure strutturali, e dimostrano ancora una volta come l’agricoltura, per il Governo Meloni, è un settore strategico e non un problema da risolvere solo quando ci sono proteste”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vicepresidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.