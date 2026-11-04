(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - inviamo in allegato il comunicato sugli incontri nelle scuole con i
micologi Asl Oristano sul consumo sicuro dei funghi e il rispetto
dell'ambiente.
Grazie per l'attenzione e la collaborazione
COMUNICATO STAMPA
Consumo sicuro dei funghi ed educazione ambientale:
i micologi Asl Oristano nelle scuole della provincia
ORISTANO, 4 NOVEMBRE 2026 – Educare le studentesse e gli studenti al
consumo sicuro dei funghi e al rispetto dell'ambiente. È l'obiettivo del
progetto promosso dall'Ispettorato micologico della Asl 5 di Oristano,
che organizzerà incontri rivolti agli alunni delle classi prime di
diverse scuole secondarie di primo grado della provincia.
Fadda – è finalizzato alla conoscenza di alcune caratteristiche del
mondo dei funghi, un universo complesso e affascinante, ma anche
delicato e potenzialmente pericoloso. Per questo è fondamentale fornire
agli alunni conoscenze che li aiutino a rispettare l'ambiente in cui i
per prevenire le intossicazioni alimentari e conservare il patrimonio
botanico sardo".