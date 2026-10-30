BOLOGNA 2027: LOMBARDO (AZ), “BENE IL SOSTEGNO DEL PSDI, COSTRUIAMO UN’ALTERNATIVA LIBERALE E RIFORMATRICE”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «Il sostegno del PSDI al percorso avviato da Azione, ORA! e Partito Liberaldemocratico è un segnale importante. Vogliamo costruire un’alternativa credibile agli opposti populismi, capace di superare la contrapposizione tra i due poli e di concentrarsi sulle esigenze concrete dei cittadini. Casa, mobilità, sicurezza urbana, qualità del lavoro, sviluppo economico e opportunità per i giovani devono essere al centro di un programma serio e realizzabile.
Il nostro obiettivo non è costruire un semplice cartello elettorale, ma un progetto politico e amministrativo ambizioso, che valorizzi le competenze della società civile e sappia mettere insieme sensibilità diverse senza rinunciare alle rispettive identità. Il tavolo programmatico resta aperto a tutte le forze politiche, civiche e associative che condividono questa prospettiva. Bologna ha bisogno di una proposta liberale, democratica e riformatrice, capace di guardare al futuro con concretezza e responsabilità».
Lo dichiara Marco Lombardo, senatore di Azione.