Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agroalimentare

PRODOTTI TIPICI, TREVISI (FI): PRESENTATO DDL PER SOSTENERE IMPRESE E VALORIZZARE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “L’Italia è un Paese unico al mondo per ricchezze culturali, gastronomiche e tradizioni locali, che dobbiamo saper valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni. Ho presentato un disegno di legge, attualmente in discussione, con l’obiettivo di sostenere le imprese che producono i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), sia attraverso misure economiche sia favorendo l’inserimento di nuovi prodotti negli elenchi ufficiali. Dobbiamo proteggere un patrimonio fatto di sapori, conoscenze e identità territoriali, che rappresenta anche una risorsa per la nostra economia. Le nostre specialità sono apprezzate anche all’estero e possono generare opportunità di crescita e occupazione. È compito della politica creare le condizioni affinché le imprese possano continuare a produrle, nonostante i costi spesso più elevati legati alla qualità e alla tradizione. Vogliamo dare alle eccellenze agroalimentari italiane il sostegno necessario per crescere, raggiungere nuovi mercati e continuare a rappresentare il valore dei nostri territori”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Antonio Trevisi, intervenendo in Senato al convegno “La valorizzazione delle specificità agroalimentari locali”.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl